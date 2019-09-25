Морози відступлять, але накриє зливами: де погода зовсім зіпсується

Погода в Україні 26 вересня (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода погіршиться в більшості областей країни

Погода в Україні у четвер, 26 вересня, очікується несприятливою у більшості областей країни. Синоптики попереджають про те, що температура повітря трохи підніметься, проте багато областей накриє дощами, місцями сильними. Також очікується посилення вітру до 7-12 м/с.

Погода на сході країни очікується суха, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря підніметься до +3 +5 градусів, вдень також очікується невелике потепління до +15 +17 градусів, у Дніпрі до +19 градусів.

На півдні хмарно з проясненнями, помірний дощ пройде лише в Одеській області. У Херсоні та Миколаєві – сухо. Вночі від +6 до +10 градусів, в Одесі +14 +16 градусів. Вдень у регіоні стовпчики термометрів покажуть +17 +19 градусів. У Криму сонячно і сухо, вночі +8 +10 градусів, вдень +16 +18 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують похмуру погоду та дощі. Нічна температура повітря складе +6 +8 градусів, вдень очікується +13 +15 градусів.

На заході пройдуть дощі, місцями сильні. Вночі температура повітря буде коливатися від +9 до +12 градусів, вдень прогріється до +16 +18 градусів, місцями до +20 градусів.

В центральній частині країни очікується сильний вітер, до 12 м/с і дощі. Нічна температура повітря становитиме +5 +8 градусів, удень очікується підвищення температури повітря до +14 +17 градусів.

У Києві 26 вересня пройде дощ і буде прохолодно. Вночі +8 +10 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +12 +14 градусів.

Карта погода на 26 вересня