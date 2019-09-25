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Холодные ливни накроют полстраны: в каких областях будет самая мерзкая погода

STYLERКурьезы    25.09.2019 - 13:54
Холодные ливни накроют полстраны: в каких областях будет самая мерзкая погода
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине кардинально изменится почти по всей стране

Погода в Украине в четверг, 26 сентября, принесет проливные дожди на значительную территорию. И если сегодня от холодных осадков потерпали жители Запада и прилегающих к региону областей, то уже завтра ливни охватят полстраны.

Об этом пишет на своей странице в Facebook Наталка Диденко, которая призывает "к полной боевой готовности" грибников.

Холодные ливни накроют полстраны: в каких областях будет самая мерзкая погода

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, 26 сентября сухо будет лишь на Востоке, Юге и в части центральных областей.

Хорошей новостью можно назвать отступление ночных заморозков, что на некоторое время утешит жителей городов, сидящих в холодных квартирах.

Но дневная температура остается на прежнем уровне. Завтра - от +14 до +20 градусов.

В Киеве завтрашний день принесет мерзкую погоду - дождь и около +13 градусов днем.

Холодные ливни накроют полстраны: в каких областях будет самая мерзкая погода

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что карта от синоптиков Украинского гидрометцентра подтверждает данные Наталки Диденко. На ней также можно увидеть, что завтра в большинстве областей ожидаются проливные дожди.

Холодные ливни накроют полстраны: в каких областях будет самая мерзкая погода

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

В Украине продолжает удерживаться пожарная опасность Синоптики сообщили о заморозках в Украине
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