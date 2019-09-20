Экстремальная зима в Украине: климатологи неожиданно изменили прогнозы

Погода в Украине - какая будет зима (Коллаж РБК-Украина)

Погода в ближайшие дни существенно изменится

Погода в Украине в это году постоянно преподносит сюрпризы и резкие колебания температуры привели к тому, что жители страны очень остро на это реагируют. Как объяснила климатолог, доцент кафедры мониторинга природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций факультета экологии ХНУ им. Каразина Надежда Максименко, начало осени в Украине выдалось необычным. Об этом пишет "КП в Украине".

"Это погодные колебания. В этом году было достаточно необычное лето, в связи с этим, вероятно, и начало осени у нас выдалось необычным. Как правило, начало осени у нас более прохладное, а у нас оно выдалось теплее обычного. Лето же, наоборот, по средним показателям, стало более прохладным, особенно его первая половина", - отметила климатолог.

Зима в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Она добавила, что все прогнозы о том, что зима окажется самой суровой за последние 30 лет – могут не оправдаться.

"Думаю, это обычные спекуляции. Все дело в балансе природы. Общегодовая температура, которая состоит из показателей зимних, весенних, летних и осенних температур, выходит всегда на показатели средние многолетние. Иными словами, если в какой-то сезон будет чуть теплее, чем надо, то противоположный сезон будет чуть холоднее – и таким образом сохраняется баланс. У нас летние температуры были недостаточно высокими, поэтому мы не можем предсказать аномально морозную зиму", - объяснила Максименко.

А вот народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украине вернется тепло и солнечная погода. Об этом он сообщил в своем комментарии для издания OBOZREVATEL.

Осень в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"20 сентября в Украине еще сохранится прохладная погода с дождями, ночная температура в северных районах составит +7 +9 градусов, в южных до +9 градусов", - отметил синоптик и добавил, что с 21 по 25 сентября в Украине немного потеплеет. Ночью до +9 градусов, днем до +20, прохладнее будет только на востоке Украины – там возможны небольшие дожди.

"Уже с 25 числа украинцев ожидает вторая волна похолодания. Температура воздуха ночью опустится до +3 +4 градусов, а днем воздух прогреется до +13 градусов. На 28-29 сентября прогнозируются дожди", - добавил Горбань.

Он рассказал, что начало октября в Украине будет теплым, в южных областях температура воздуха будет достигать +21 +23 градуса, на севере будет прохладнее. Возможны также дожди с 4 по 6 октября. А после 10 октября снова похолодает, до +9 градусов ночью и +13 +15 градусов днем.