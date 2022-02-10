Мороженое с теплым бататом: вкусный десерт от шефа Алекса Якутова

Десерт - важная составляющая удачной трапезы. Именно по нему оценивают весь ужин, он оставляет последнее вкусовое впечатление. Поэтому подходить к его приготовлению нужно с особой любовью, используя разные интересные ингредиенты.
Предлагаем вам сделать внусный десерт из батата и мороженого по рецепту эксперта реалити "На ножах" (Новый канал) Алекса Якутова.
Ингредиенты:
Приготовление:
По словам Якутова, получится очень интересный и неповторимый вкус.
"Что-то похожее на тыкву, но в то же время он будет отличаться", - отметил шеф-повар.
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