Этот вкуснейший торт можно есть без вреда для фигуры: рецепт правильного лакомства
Вечная женская проблема – как есть сладкое, и при этом не поправляться – вполне решаема. Нужно просто готовить правильные сладости.
Рецептом диетического торта поделилась диетолог Светалана Фус.
Для приготовления вам понадобятся
- Овсяные хлопья – 300 г⠀
- Мука пшеничная – 2 ст. л.⠀
- Яйца – 3 шт.⠀
- Банан – 2 шт.⠀
- Масло растительное – 4 ст. л.⠀
- Сахар – 30 г⠀
- Разрыхлитель – 1 ч. л.⠀
- Ванильный сахар – 1 пакетик⠀
- Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)⠀
- Творог нежирный – 400 г⠀
- Сметана 10% – 160 г⠀
Пошаговый рецепт приготовления
Яйца взбейте с ванильным сахаром добела. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.⠀
Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.Приятного аппетита!
Рецепт диетического торта от Светланы Фус (фото: facebook.com/svetlanafus)
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