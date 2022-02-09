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Этот вкуснейший торт можно есть без вреда для фигуры: рецепт правильного лакомства

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Среда 09 февраля 2022 13:18
Этот вкуснейший торт можно есть без вреда для фигуры: рецепт правильного лакомства Фото: Диетолог поделилась рецептом диетического торта (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вечная женская проблема – как есть сладкое, и при этом не поправляться – вполне решаема. Нужно просто готовить правильные сладости.

Рецептом диетического торта поделилась диетолог Светалана Фус.

Для приготовления вам понадобятся

  • Овсяные хлопья – 300 г⁣⁣⠀
  • Мука пшеничная – 2 ст. л.⁣⁣⠀
  • Яйца – 3 шт.⁣⁣⠀
  • Банан – 2 шт.⁣⁣⠀
  • Масло растительное – 4 ст. л.⁣⁣⠀
  • Сахар – 30 г⁣⁣⠀
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.⁣⁣⠀
  • Ванильный сахар – 1 пакетик⁣⁣⠀
  • Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)⁣⁣⠀
  • Творог нежирный – 400 г⁣⁣⠀
  • Сметана 10% – 160 г⁣⁣⠀

Пошаговый рецепт приготовления

Яйца взбейте с ванильным сахаром добела. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.⁣⁣⠀

Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.⁣⁣Приятного аппетита!

Этот вкуснейший торт можно есть без вреда для фигуры: рецепт правильного лакомстваРецепт диетического торта от Светланы Фус (фото: facebook.com/svetlanafus)

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