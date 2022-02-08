Самая простая и вкусная творожная запеканка: добавьте "всего по три" и в духовку
Творожная запеканка - знакомый нам с детства пирог, который особенно вкусен к чаю или молоку. Чтобы запеканка была нежной, пышной и легкой нужно знать несколько несложных, но важных нюансов. А чтобы быстро запомнить рецепт, нужно добавить "всего по три".
Своими секретами поделилась блогер Alina FooDee.
Ингредиенты для запеканки:
- Творог - 600 г
- Яйцо крупное - 3 шт.
- Соль - щепотка
- Сахар - 3 ст. л.
- Сметана - 3 ст. л. с большой горкой
- Крупа манная - 3 ст. л.
- Изюм - 3 ст. л. с горкой (по желанию)
- Цедра лимона, ванильный сахар - по желанию
Скрин: Такой будет наша запеканка
Пошаговое приготовление запеканки
Залейте изюм кипятком и оставьте на 5-10 минут. Слейте воду и просушите его бумажными полотенцами.
Разделите яйца на белки и желтки. К творогу добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки.
Перебейте блендером в течение 5 минут до полной однородности. Добавьте изюм, перемешайте. Добавьте цедру лимона. Белки взбейте до пышности и смешайте с творожной массой.
Смажьте форму сливочным маслом. Переложите творожную массу в форму.
Запекайте 30-45 минут при температуре 180 градусов.
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