Самая простая и вкусная творожная запеканка: добавьте "всего по три" и в духовку

Творожная запеканка - знакомый нам с детства пирог, который особенно вкусен к чаю или молоку. Чтобы запеканка была нежной, пышной и легкой нужно знать несколько несложных, но важных нюансов. А чтобы быстро запомнить рецепт, нужно добавить "всего по три".

Своими секретами поделилась блогер Alina FooDee.