UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Море теплое, чистое и без медуз: в сети показали самый "кайфовый" украинский курорт

Автор: Владимир Костырин

В сети можно найти немало жалоб украинцев о нашествии медуз на пляжах в разных курортах, и ряд других упреков о грязной воде в море, обилии комаров или божьих коровок и так далее. Однако некоторые туристы тем временем делятся потрясающими кадрами с отдыха на побережье, радуются пейзажами и расхваливают условия.

Такие позитивные впечатления в паблике можно встретить от отдыхающих в кемпинге в поселке Курортное под Одессой.

Люди рассказывают о чистой прозрачной воде и золотом песке на пляже в курортной зоне на побережье Черного моря и Шаболатского лимана у начала Будакской косы в Белгород-Днестровском районе.

А также своими видео и фото, которые публикуют в Facebook-группе "Курортное", развеивают мифы о якобы кишащих в море медузах и другие "наветы".

"Добавляю видео для тех, кто пишет, что в Курортном грязное море с медузами", - подписала ролик Галина Синицина.

Видео: отдыхающие показали пляж в Курортном под Одессой

Другие отдыхающие Ольга Заричная Михалик и Татьяна Огаркова выложили в сеть целую подборку коротких, но ярких и красноречивых кадров с курорта - как в вечерние часы, так и в дневные и утренние.

Видео: как выглядят морское побережье и пляжи на курорте под Одессой

Тут же в комментах в публикациях другие пользователи сети добавляют снимки моря в соседней Затоке. Также отдыхающие делятся фото с других локаций рядом с этим курортом.

Отдыхающие показали морское побережье на курорте под Одессой (фото: facebook.com/groups / Курортное)

Описывая впечатления от отдыха, туристы дают понять, что просто "кайфовали" на этом курорте, и получили массу позитивных впечатлений и воспоминаний.

  • Там оооочень хорошо. Мы только вернулись с отдыха. Так хочется снова и снова в Курортное. Красота невероятная!
  • Очень чистое, мы только оттуда.
  • Я бы и не поверила, что в Курортном грязное море.
  • Супер вода, супер чистое море!
  • Это кругом так. Люди отдыхают!
  • Отдых в Курортном - сказка!
  • Не делайте рекламы, пусть думают что грязное и медузы, нам лучше будет!
  • Море чистое и тёплое, просто кайф!
  • Море чистое, теплое... Медуз нет, но одна нашлась и меня ужалила. Но это мелочи по сравнению с морем.

Напомним, недавно врачи перечислили болезни, при которых нельзя купаться в море.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЧерное морекурортпляжотдыхмедузы