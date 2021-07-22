Море тепле, чисте і без медуз: у мережі показали "найкайфовіший" український курорт

У мережі можна знайти чимало скарг українців про нашестя медуз на пляжах в різних курортах, і ряд інших докорів про брудну воду в морі, велику кількість комарів або сонечок тощо. Однак деякі туристи тим часом діляться приголомшливими кадрами з відпочинку на узбережжі, радіють пейзажами та розхвалюють умови.
Такі позитивні враження в пабліку можна зустріти від відпочиваючих в кемпінгу в селищі Курортне під Одесою.
Люди розповідають про чисту прозору воду і золотий пісок на пляжі в курортній зоні на узбережжі Чорного моря і Шаболатського лиману біля початку Будакської коси в Білгород-Дністровському районі.
А також своїми відео та фото, які публікують у Facebook-групі "Курортний", розвіюють міфи про медузи, що нібито кишать в морі, та інші "наклепи".
"Додаю відео для тих, хто пише, що в Курортному брудне море з медузами", - підписала ролик Галина Синіцина.
Відео: відпочиваючі показали пляж в Курортному під Одесою
Інші відпочиваючі Ольга Зарічна Михалик і Тетяна Огаркова виклали в мережу цілу добірку коротких, але яскравих і красномовних кадрів з курорту - як у вечірні години, так і в денні та ранкові.
Відео: як виглядають морське узбережжя і пляжі на курорті під Одесою
Тут же в коментах в публікаціях інші користувачі мережі додають знімки моря в сусідній Затоці. Також відпочиваючі діляться фото з інших локацій поруч з цим курортом.
Відпочиваючі показали морське узбережжя на курорті під Одесою (фото: facebook.com/groups / Курортне)
Описуючи враження від відпочинку, туристи дають зрозуміти, що просто "кайфували" на цьому курорті, і отримали масу позитивних вражень і спогадів.
Нагадаємо, нещодавно лікарі перерахували хвороби, при яких не можна купатися в морі.