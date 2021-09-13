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Море в Одессе оккупировали медузы, которые мешают отдыхающим (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Одессе сейчас наблюдается нашествия медуз. Стаи медуз заполонили Черное море, что мешают отдыхающим, которые наслаждаются теплыми осенними днями на побережье.

Об этом сообщает Telegram-канале "Ху**ая Одесса".

В видео говорится, что огромное количество медуз собралось на мысе Большой Фонтан.

Посмотреть на море с медузами можно по этой ссылке.

Напомним, в курортной Кирилловке в сентябре ситуация с нашествием медуз не улучшилась. На морских обитателей отдыхающие жалуются даже в начале "бархатного сезона".

В сети появился ролик, который сняли на Федотовой косе. На нем видно, как на пустынном пляже волны омывают "месиво" из мертвых медуз, которое покрывает всю береговую линию.

Мы также писали о том, что в Кирилловке туристы устроили развлечения с медузами, которые заполонили Азовское море.

В сети появлюсь видео, как два парня стоят по пояс в воде и бросаются медузами, которых на популярном у украинцев курорте действительно очень много.

Отметим, что в этом году на медуз жаловались многие туристы, которые проводили свой отпуск на курортах Азовского моря. Отдыхающие были недовольны тем, что возле некоторых отелях медуз ловили и оставляли на берегу моря на жаре, из-за чего вокруг стоял неприятный запах.

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