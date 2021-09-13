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Море в Одесі окупували медузи, які заважають відпочивальникам (відео)

Автор: Роман Мирончук

В Одесі зараз спостерігається нашестя медуз. Зграї медуз заполонили Чорне море, що заважають відпочивальникам, які насолоджуються теплими осінніми днями на узбережжі.

Про це повідомляє Telegram-каналі "Ху**ая Одесса".

У відео йдеться, що величезна кількість медуз зібралося на мисі Великий Фонтан.

Подивитися на море з медузами можна за цим посиланням.

Нагадаємо, в курортній Кирилівці у вересні ситуація з навалою медуз не покращилася. На морських мешканців відпочиваючі скаржаться навіть на початку "оксамитового сезону".

У мережі з'явився ролик, який зняли на Федотовій косі. На ньому видно, як на пустельному пляжі хвилі омивають "місиво" з мертвих медуз, яке покриває всю берегову лінію.

Ми також писали про те, що в Кирилівці туристи влаштували розваги з медузами, які заполонили Азовське море.

У мережі з'явлюся відео, як два хлопці стоять по пояс у воді і кидаються медузами, яких на популярному в українців курорті дійсно дуже багато.

Зазначимо, що в цьому році на медуз скаржилися багато туристів, які проводили свою відпустку на курортах Азовського моря. Відпочивальники були незадоволені тим, що біля деяких готелях медуз ловили і залишали на березі моря на спеці, через що навколо стояв неприємний запах.

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Одесамедузи