В Кирилловке показали на видео "кисельное месиво" из медуз: "кто мечтал о безлюдном пляже?"

В курортной Кирилловке в сентябре ситуация с нашествием медуз, похоже, не особо улучшилась, и об обилии этих морских обитателей отдыхающие рассказывают даже в начале "бархатного сезона". Видео подобного "кисельного берега" на одном из пляжей показала в сети туристка из Кременчуга.

Ролик снят на Федотовой косе (отделяет Утлюкский лиман от Азовского моря). Показано, как на пустынном пляже в ясный погожий день тихие волны омывают "месиво" из мертвых медуз, что покрывает всю береговую линию.

"Кто мечтал о безлюдном пляже?" - подписала видео Нелля Рыбалка, и уточнила, что снят ролик был 3 сентября.

Видео: "кисельный берег" из-за медуз в Кирилловке

Пользователи сети активно обсуждают кадры, которые вызвали споры. Так, некоторые юзеры упрекнули автора публикации в недостоверности - мол, это не в Кирилловке, и море на самом деле чистое, а нашествия медуз - нет.

Однако их оппоненты в дискуссиях тут же отметили, что подобные критические замечания в основном высказывают владельцы коттеджей и гостиниц, которые терпят убытки из-за снижения активности туристов. Так, другие курортники стали на защиту автора поста и подтверждают, что медуз таки много.

Фото: скрин комментариев facebook.com/groups / Любимая Кирилловка

Видео: пляж в Кирилловке 3 сентября с массой мертвых медуз около берега