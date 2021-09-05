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В Кирилловке показали на видео "кисельное месиво" из медуз: "кто мечтал о безлюдном пляже?"

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Кирилловка, Воскресенье 05 сентября 2021 08:39
В Кирилловке показали на видео "кисельное месиво" из медуз: "кто мечтал о безлюдном пляже?" Коллаж РБК-Украина: медузы в Кирилловке остаются в начале бархатного сезона
Автор: Владимир Костырин

В курортной Кирилловке в сентябре ситуация с нашествием медуз, похоже, не особо улучшилась, и об обилии этих морских обитателей отдыхающие рассказывают даже в начале "бархатного сезона". Видео подобного "кисельного берега" на одном из пляжей показала в сети туристка из Кременчуга.

Кадры опубликованы на странице в Facebook паблика "Любимая Кириллова".

Ролик снят на Федотовой косе (отделяет Утлюкский лиман от Азовского моря). Показано, как на пустынном пляже в ясный погожий день тихие волны омывают "месиво" из мертвых медуз, что покрывает всю береговую линию.

"Кто мечтал о безлюдном пляже?" - подписала видео Нелля Рыбалка, и уточнила, что снят ролик был 3 сентября.

Видео: "кисельный берег" из-за медуз в Кирилловке

Пользователи сети активно обсуждают кадры, которые вызвали споры. Так, некоторые юзеры упрекнули автора публикации в недостоверности - мол, это не в Кирилловке, и море на самом деле чистое, а нашествия медуз - нет.

Однако их оппоненты в дискуссиях тут же отметили, что подобные критические замечания в основном высказывают владельцы коттеджей и гостиниц, которые терпят убытки из-за снижения активности туристов. Так, другие курортники стали на защиту автора поста и подтверждают, что медуз таки много.

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Фото: скрин комментариев facebook.com/groups / Любимая Кирилловка

Видео: пляж в Кирилловке 3 сентября с массой мертвых медуз около берега

Ранее мы писали о том, что в Кирилловке туристы устроили развлечения с медузами, которые заполонили Азовское море.

Также сообщалось, что в Кирилловке арендаторы некоторых пляжей просили людей не вытаскивать медуз на берег, несмотря на нашествие живности.

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Кирилловка медузи
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