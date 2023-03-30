У МОН розповіли про ключовий інструмент вступної кампанії 2023 і кому що складати

Українські випускники зможуть подати документи на вступ до вищих навчальних закладів, а також підтвердити вибір вишу онлайн за допомогою особистого електронного кабінету абітурієнта, який стане ключовим інструментом вступної кампанії 2023 року.
Про це повідомили у прес-службі міністерства освіти і науки України.
Зазначається, що Е-кабінет дозволить абітурієнтам "швидко і у зручному для вступника місці та часі" дистанційно внести необхідні дані для подання заяв і на вступні іспити у виші, і на участь у конкурсному відборі.
Так, для підтвердження вибору місця навчання "достатньо буде визначитися в особистому електронному кабінеті вступника".
Майбутніх молодших бакалаврів та бакалаврів (магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) очікує:
Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами:
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У МОН також розповіли, що чинними залишаються всі пільги та пільгові категорії, у тому числі для жителів тимчасово окупованих територій.
"Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання", - пояснили у відомстві.
У міністерстві додали, що щодо застосування пільг для жителів районів, де відбуваються активні бої або такі бойові дії можливі, буде уточнено інформацію у травні "з урахуванням розвитку військово-політичної ситуації" у країні.
Раніше ми розповідали, у якому разі абітурієнта не допустять до складання НМТ.
А також ми писали перед цим, які предмети будуть обов'язковими для складання цьогорічного національного мультипредметного тесту, та пояснювали, чи обов'язково складати НМТ випускникам, які вступають до закордонного університету.