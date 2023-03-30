У МОН розповіли про ключовий інструмент вступної кампанії 2023 і кому що складати

Зазначається, що Е-кабінет дозволить абітурієнтам "швидко і у зручному для вступника місці та часі" дистанційно внести необхідні дані для подання заяв і на вступні іспити у виші, і на участь у конкурсному відборі.

Так, для підтвердження вибору місця навчання "достатньо буде визначитися в особистому електронному кабінеті вступника".

Вступ до вишу для бюджетників і контрактників

Щоб вступити на бюджетну форму, молодим людям потрібно буде складати творчий конкурс (для певного переліку спеціальностей) або проходити співбесіду з одного чи двох предметів.

Якщо ж абітурієнт планує навчатись на контракті, передбачено вступ на підставі розгляду мотиваційних листів.

Що потрібно складати

Майбутніх молодших бакалаврів та бакалаврів (магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) очікує:

складання творчого конкурсу - на художні та спортивні спеціальності,

національний мультипредметний тест (НМТ) - на всі інші спеціальності.

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами:

єдиного вступного іспиту (ЄВІ),

єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

або фахового іспиту у навчальному закладі для вступу на інші спеціальності.

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Вступ для пільгових категорій та жителів ТОТ

У МОН також розповіли, що чинними залишаються всі пільги та пільгові категорії, у тому числі для жителів тимчасово окупованих територій.

"Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання", - пояснили у відомстві.

У міністерстві додали, що щодо застосування пільг для жителів районів, де відбуваються активні бої або такі бойові дії можливі, буде уточнено інформацію у травні "з урахуванням розвитку військово-політичної ситуації" у країні.