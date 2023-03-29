В якому випадку вашу дитину не допустять до складання НМТ: не забудьте про цей нюанс

Вступна кампанія 2023 в Україні розпочнеться зовсім скоро, тому вступникам і їхнім батькам варто ознайомитися з усіма кроками процедури. Не варто забувати й про нюанси, які часто можуть збити з пантелику.

В якій ситуації вашу дитину можуть не допустити до складання іспиту - читайте нижче в матеріалі Styler.

Допуск абітурієнтів до складання НМТ

Учасник національного мультипредметного тесту (НМТ) для того, щоб його допустили до екзаменаційного центру обов'язково повинен пред'явити документ, що посвідчує особу. У випускників це зазвичай паспорт.

Якщо ж такого документа не буде, учасника тестування просто не допустять до складання НМТ.

Варто додати, що учасники, які запізнилися на тестування, також не будуть допущені до проходження тестування. Тому прибувайте на місце призначення вчасно. Про всі можливі дорожні пригоди (затори або додаткові зупинки) подбайте заздалегідь.

Уся необхідна інформація про місце, дату та час проведення тестування зазначається у запрошенні. Воно розміщується на інформаційній сторінці учасника іспиту не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ.

Деталі вступної кампанії 2023

Вступники складатимуть три предмети: українська мова, математика та один на вибір. Обрати можна з-поміж історії України, іноземної мови, біології, фізики та хімії залежно від того, що потрібно для вступу.

Для складання тесту учню буде відведено 180 хвилин, які він може розподілити самостійно.

На проведення самих тестувань планують дві сесії. Основна проходитиме з 5 по 23 червня, додаткова - з 11 по 24 липня. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

НМТ пройде в один день і міститиме завдання відразу з усіх трьох предметів.