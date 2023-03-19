Чи обов'язково складати НМТ випускникам, які вступатимуть у закордонний університет

Для вступу в українські вищі навчальні заклади випускники мають скласти національний мультипредметний тест (НМТ). Проте чи є ця норма обов'язковою при вступі до закордонних ВНЗ?

Це питання роз'яснила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко на YouTube каналі центру.

Чи потрібно складати НМТ для вступу у закордонний заклад

Випускники, які планують вступати до закордонних ВНЗ, мають з'ясувати усі необхідні деталі у конкретному закладі.

Вакуленко наголосила, що у багатьох країнах зважають на результати НМТ. Втім це не є обов'язковою вимогою у всіх закладах.

"Якщо ви вступаєте у виш за кордоном і не знаєте, чи потрібно вам складати НМТ, маєте перш за все з'ясувати це у відповідному закладі освіти", - заявила експерт.