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Чи обов'язково складати НМТ випускникам, які вступатимуть у закордонний університет

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Неділя 19 березня 2023 09:35
Чи обов'язково складати НМТ випускникам, які вступатимуть у закордонний університет Що потрібно знати про НМТ (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Для вступу в українські вищі навчальні заклади випускники мають скласти національний мультипредметний тест (НМТ). Проте чи є ця норма обов'язковою при вступі до закордонних ВНЗ?

Це питання роз'яснила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко на YouTube каналі центру.

Чи потрібно складати НМТ для вступу у закордонний заклад

Випускники, які планують вступати до закордонних ВНЗ, мають з'ясувати усі необхідні деталі у конкретному закладі.

Вакуленко наголосила, що у багатьох країнах зважають на результати НМТ. Втім це не є обов'язковою вимогою у всіх закладах.

"Якщо ви вступаєте у виш за кордоном і не знаєте, чи потрібно вам складати НМТ, маєте перш за все з'ясувати це у відповідному закладі освіти", - заявила експерт.

Раніше ми ділились рейтингом 10 найкращих українських університетів.

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