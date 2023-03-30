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В МОН рассказали о ключевом инструменте вступительной кампании 2023 и кому что сдавать

Коллаж РБК-Украина: абитуриентам рассказали об особенностях вступительной кампании в Украине в 2023 году
Автор: Владимир Костырин

Украинские выпускники смогут подать документы на поступление в высшие учебные заведения, а также подтвердить выбор вуза онлайн при помощи личного электронного кабинета абитуриента, который станет ключевым инструментом вступительной кампании 2023 года.

Об этом передали в пресс-службе министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что Е-кабинет позволит абитуриентам "быстро и в удобном для поступающего месте и времени" дистанционно внести необходимые данные для подачи заявлений и на вступительные экзамены в вузе, и на участие в конкурсном отборе.

Так, для подтверждения выбора места учебы "достаточно будет определиться в личном электронном кабинете поступающего".

Поступление в вуз для бюджетников и контрактников

  • Чтобы поступить на бюджетную форму, молодым людям нужно будет сдавать творческий конкурс (для определенного перечня специальностей) или проходить собеседование по одному или двум предметам.
  • Если же абитуриент планирует учиться на контракте, предусмотрено поступление на основании рассмотрения мотивационных писем.

Что нужно сдавать

Будущих младших бакалавров и бакалавров (магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) ожидает:

  • сдача творческого конкурса - на художественные и спортивные специальности,
  • национальный мультипредметный тест (НМТ) - на все другие специальности.

Поступающих в магистратуру будут засчитывать по результатам:

  • единого вступительного экзамена (ЕВИ),
  • единого профессионального вступительного испытания (ЕФОВ)
  • или профессионального экзамена в учебном заведении для поступления на другие специальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все, что нужно знать о НМТ 2023: как зарегистрироваться, даты тестирования, типы заданий и проходные баллы

Поступление для льготных категорий и жителей ВТО

В МОН также рассказали, что в силе остаются все льготы и льготные категории, в том числе для жителей временно оккупированных территорий.

"Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ВТО смогут пройти процедуры вступительной кампании дистанционно и заключить договор об учебе в течение трех месяцев после начала обучения", - объяснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что относительно применения льгот для жителей районов, где идут активные бои или такие боевые действия возможны, уточнят информацию в мае "с учетом развития военно-политической ситуации" в стране.

Ранее мы рассказывали, в каком случае абитуриента не допустят к сдаче НМТ.

А также мы писали перед этим, какие предметы будут обязательны для сдачи национального мультипредметного теста в этом году, и объясняли, обязательно ли сдавать НМТ выпускникам, которые поступают в зарубежный университет.

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нмтМОНВступительная кампания