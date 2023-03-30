В МОН рассказали о ключевом инструменте вступительной кампании 2023 и кому что сдавать

Отмечается, что Е-кабинет позволит абитуриентам "быстро и в удобном для поступающего месте и времени" дистанционно внести необходимые данные для подачи заявлений и на вступительные экзамены в вузе, и на участие в конкурсном отборе.

Так, для подтверждения выбора места учебы "достаточно будет определиться в личном электронном кабинете поступающего".

Поступление в вуз для бюджетников и контрактников

Чтобы поступить на бюджетную форму, молодым людям нужно будет сдавать творческий конкурс (для определенного перечня специальностей) или проходить собеседование по одному или двум предметам.

Если же абитуриент планирует учиться на контракте, предусмотрено поступление на основании рассмотрения мотивационных писем.

Что нужно сдавать

Будущих младших бакалавров и бакалавров (магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) ожидает:

сдача творческого конкурса - на художественные и спортивные специальности,

национальный мультипредметный тест (НМТ) - на все другие специальности.

Поступающих в магистратуру будут засчитывать по результатам:

единого вступительного экзамена (ЕВИ),

единого профессионального вступительного испытания (ЕФОВ)

или профессионального экзамена в учебном заведении для поступления на другие специальности.

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Поступление для льготных категорий и жителей ВТО

В МОН также рассказали, что в силе остаются все льготы и льготные категории, в том числе для жителей временно оккупированных территорий.

"Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ВТО смогут пройти процедуры вступительной кампании дистанционно и заключить договор об учебе в течение трех месяцев после начала обучения", - объяснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что относительно применения льгот для жителей районов, где идут активные бои или такие боевые действия возможны, уточнят информацию в мае "с учетом развития военно-политической ситуации" в стране.