Все, що треба знати про НМТ 2023: як зареєструватись, дати тестування, типи завдань і прохідні бали
У 2023 році закінчити навчання у школі мають приблизно 220-224 тис. одинадцятикласників. Усі випускники, які хочуть вступити цьогоріч у вищі навчальні заклади України, повинні скласти національний мультипредметний тест. Також його проходження вимагають деякі закордонні ВНЗ.
Усе, що треба знати про НМТ 2023, розповідаємо у матеріалі нижче.
Які предмети і типи завдань будуть на НМТ
НМТ - комп'ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків. Обов'язковими предметами є українська мова та математика, третій предмет - на вибір:
- історія України;
- іноземна мова;
- біологія;
- фізика;
- хімія.
На складання випускнику надається 180 хв. Усі завдання на НМТ відповідатимуть чинній програмі ЗНО.
Не пізніше травня Український центр оцінювання якості освіти опублікує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ.
Які типи завдань будуть у блоках (скриншот сайту Університету Григорія Сковороди в Переяславі)
Коли і де пройде тестування
У МОН запланували дві сесії НМТ-2023:
- основна: 5 червня - 23 червня;
- додаткова: 11-24 липня.
Участь у додатковій сесії можуть взяти випускники, які через поважні причини не могли долучитись до тестування під час основної сесії.
Тестування пройде у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти - тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять у населених пунктах України та у деяких містах за кордоном.
Як зареєструватися на НМТ
Реєстрація учасників мультитесту розпочнеться 3 квітня та триватиме до 3 травня.
Реєстрація відбудеться через сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Доступ до створення персональних кабінетів активується одночасно з початком реєстрації.
Як зареєструватись на тестування (скриншот сайту УЦОЯО)
Вступник при реєстрації має вказати персональні дані, прикріпити необхідні документи та фото.
Перелік копій документів, які знадобляться для реєстрації:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;
- документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.
Після реєстрації повинна надійти інформація від УЦОЯО про те, як дізнатися номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією.
Після отримання цього повідомлення абітурієнт зможе зайти у персональний кабінет вступника.
Які результати тестування вважатимуться успішними
Кількість балів з кожного блоку буде переведена у таблиці тестування за шкалою 100-200. Для усіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ.
Інформація про значення цих коефіцієнтів міститиметься у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році. Цей документ затверджується МОН.
Цьогоріч підняли прохідний бал. Вступник має набрати не менше 10% від загальної кількості балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ.
Учасникам тестування для отримання мінімальних 100 балів з 200 необхідно набрати:
- з української мови - 5 тестових балів з 45 можливих;
- з математики - 4 бали з 32 можливих;
- з історії України - 6 тестових балів з 54 можливих;
- з біології - 5 балів з 46 можливих;
- з фізики - 4 тестові бали з 32 можливих;
- з хімії - 4 бали з 40 можливих;
- з іноземної мови - 4 з 32 можливих.
Раніше ми розповідали про те, чи треба складати НМТ випускникам, які планують вступати у навчальні заклади за кордоном.
Читайте також про те, що з'явилася пробна версія тесту з історії України.