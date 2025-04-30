"Молюся за тебе". Фреймут показала рідкісне дитяче фото з братом-захисником

Головна "ревізорка" країни Ольга Фреймут привітала з днем народження рідного брата Артура і показала їхнє дитяче фото.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучої.
Так, 43-річна знаменитість поділилася рідкісним знімком Артура, який зараз служить у ЗСУ, а також ще одним архівним кадром, де вони з братом ще були дітьми.
"З днем народження, Брат. Пишаюся і молюся за тебе", - написала Оля.
Ольга подякувала йому за постійну підтримку та згадала моменти з дитинства, коли вони разом переживали маленькі радощі та труднощі.
Зокрема, поділилася теплим спогадом про те, як Артур, попри власну нелюбов до манки, з’їдав її порцію - тільки для того, щоб вона не мусила це робити.
Крім того, Оля згадала, як вона замість нього грала на фортепіано, зачиняючись у кімнаті, аби мама не здогадалась, адже брат не мав особливого інтересу до музики.
"Дякую, що завжди поруч. Брат мрії. Навіть коли я у дитинстві ненавиділа манку, а ти теж, але їв дві порції, щоб я не вдавилася. А ти не хотів грати на фортепіано, тоді ми зачиняли двері, я грала замість тебе, а мама думала, що це ти", - звернулася до рідної людини Фреймут.
До війни Артур працював інспектором, який здійснював перевірки автозаправних станцій.
Із початком повномасштабного вторгнення він став на захист України та приєднався до елітного спецпідрозділу ГУР Міноборони - "Аратта", відомого своїми зухвалими операціями та високим рівнем підготовки.
Ольга зізнавалась, що постійно переживає за брата й молиться, аби він повернувся додому живим і неушкодженим.
Вас може зацікавити