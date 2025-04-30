"Молюсь за тебя". Фреймут показала редкое детское фото с братом-защитником

Так, 43-летняя знаменитость поделилась редким снимком Артура, который сейчас служит в ВСУ, а также еще одним архивным кадром, где они с братом еще были детьми.

"С днем рождения, Брат. Горжусь и молюсь за тебя", - написала Оля. Фреймут поздравила брата с днем рождения (скриншот)

Ольга поблагодарила его за постоянную поддержку и вспомнила моменты из детства, когда они вместе переживали маленькие радости и трудности.

В частности, поделилась теплым воспоминанием о том, как Артур, несмотря на собственную нелюбовь к манке, съедал ее порцию - только для того, чтобы она не должна была это делать.

Кроме того, Оля вспомнила, как она вместо него играла на фортепиано, закрываясь в комнате, чтобы мама не догадалась, ведь брат не имел особого интереса к музыке.

"Спасибо, что всегда рядом. Брат мечты. Даже когда я в детстве ненавидела манку, а ты тоже, но ел две порции, чтобы я не подавилась. А ты не хотел играть на фортепиано, тогда мы закрывали дверь, я играла вместо тебя, а мама думала, что это ты", - обратилась к родному человеку Фреймут. Фреймут показала детское фото с братом (скриншот)

Что известно о службе брата Фреймут в ВСУ

До войны Артур работал инспектором, который осуществлял проверки автозаправочных станций.

С началом полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины и присоединился к элитному спецподразделению ГУР Минобороны - "Аратта", известного своими дерзкими операциями и высоким уровнем подготовки. Брат Ольги Фреймут служит на передовой (скриншот)

Ольга признавалась, что постоянно переживает за брата и молится, чтобы он вернулся домой живым и невредимым.