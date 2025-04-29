Популярна російська співачка отримала посвідку на проживання в Україні і похизувалася документом

Російська співачка та екс-солістка гурту "ВІА Гра" Уляна Синецька повідомила радісну новину - їй офіційно надали посвідку на проживання в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис колишньої дівчини виконавця ALEKSEEV у соцмережі Threads .

Відтепер виконавиця, яка має російське коріння, може легально залишатися в країні, яку вважає своїм домом вже протягом тривалого часу.

Уляна не лише поділилася цією новиною, а й продемонструвала відповідний документ.

"Щойно зрозуміла, що багато хто навіть не знає, де я живу. Київ. Нео (собака – прим. ред.) і я. Одна любов", - поділилася знаменитість. Уляна Синецька показала посвідку на проживання в Україні (скріншот)

Деталями співачка ділитися не стала, проте зізналася, що мешкає в Києві разом з улюбленим домашнім вихованцем.

Після цієї публікації прихильники почали вітати артистку з тим, що вона офіційно оселилася в Україні.

Однак Синецька поспішила зняти зайвий ажіотаж - вона уточнила, що цей документ не є новим.

“Любімки, дякую за привітання, але це просто фотка з мого документа, який зі мною вже сьомий рік, цьомаю”, - відповіла на один з коментарів виконавиця.

Коротка біографія Уляни Синецької

Уляна Сінецька народилася 29 березня 1996 року в Югорську, що в Росії. У дитинстві разом із родиною переїхала до Єкатеринбурга. Вокалом почала займатися з п’яти років.

У 2006 році стала фіналісткою "Дитячого Євробачення", а вже у 2008-му здобула титул "Маленька віце-міс світу" та премію "Золотий циліндр" за досягнення в естрадному мистецтві. Уляна Синецька (фото: instagram.com/sinetskayaulyana)

У 2012 році здобула перше місце на міжнародному конкурсі пісні у Празі. Через рік виступила на сцені Кремлівського палацу як солістка Уральського театру естради. У 2014-му брала участь у шоу "Голос", де її наставником став Олександр Градський.

У 2017 році долучилася до "Нової Фабрики зірок", після якої стала учасницею поп-гурту CASH.

У 2018-му Сінецька приєдналася до складу гурту "ВІА Гра", де виступала до розпаду колективу в лютому 2022 року - після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Останній склад гурту "ВІА Гра" (фото: instagram.com/sinetskayaulyana)

З 2018 по 2024 рік Уляна перебувала у стосунках з українським співаком Alekseev. Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Після початку великої війни відкрито висловила свою антивоєнну позицію та засудила дії російської влади. Саме тоді стало відомо, що співачка хоче отримати українське громадянство.