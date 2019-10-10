Все молятся: соседи Заворотнюк раскрыли интересные детали

Анастасия Заворотнюк, которая на данный момент проходит лечение от серьезной онкологической болезни, весьма популярна у своих соседей в поселке Крекшино, где находится дом ее семьи. Они искренне переживают о ее здоровье и даже ходят ставить свечки за ее здоровье в церковь.

Анастасия Заворотнюк

Как рассказали жители поселка Большое Свинорье, в Крекшино, где расположен дом Анастасии Заворотнюк, родных и близких актрисы там не видели уже давно. Один из соседей признался, что ни муж, ни мать Анастасии Заворотнюк в доме уже давно не появляются.

В селе знают, что актриса борется с серьезной болезнью и ее состояние стремительно ухудшается, однако рассказывать то, что им известно о ее самочувствии – рассказать отказались.

Анастасия Заворотнюк

"Вы поймите, что они не гуляют по улицам! У них закрытый коттеджный поселок, и их никто не видит. У нас только Буйнов свободно гуляет и общается со всеми", - рассказал один из соседей.

Местные жители регулярно посещают церковь в Крекшино и летом там часто видели мать Анастасии Заворотнюк. В последние недели женщина перестала там появляться. Прихожане желают Заворотнюк поскорее справиться с недугом и молются за нее. Ежедневно они ставят свечи за ее здоровье.

Анастасия Заворотнюк

"У людей горе. Нам не безразлична она, поэтому мы молимся о ней. Вот и все", - рассказали в местной церкви.