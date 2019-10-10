Всі моляться: сусіди Заворотнюк розкрили цікаві деталі

Анастасія Заворотнюк, яка на даний момент проходить лікування від серйозної онкологічної хвороби, вельми популярна у своїх сусідів у селищі Крекшино, де знаходиться будинок її сім'ї. Вони щиро переживають про її здоров'я і навіть ходять ставити свічки за її здоров'я до церкви.

Анастасія Заворотнюк

Як розповіли жителі селища Велике Свинорье, у Крекшино, де розташований будинок Анастасії Заворотнюк, рідних і близьких актриси там не бачили вже давно. Один з сусідів зізнався, що ні чоловік, ні мати Анастасії Заворотнюк в будинку вже давно не з'являються.

У селі знають, що актриса бореться з серйозною хворобою і її стан стрімко погіршується, однак розповідати те, що їм відомо про її самопочуття – розповісти відмовилися.

Анастасія Заворотнюк

"Ви зрозумійте, що вони не гуляють по вулицях! У них закрите котеджне селище, і їх ніхто не бачить. У нас тільки Буйнов вільно гуляє і спілкується з усіма", - розповів один із сусідів.

Місцеві жителі регулярно відвідують церкву у Крекшино і влітку там часто бачили мати Анастасії Заворотнюк. В останні тижні жінка перестала там з'являтися. Парафіяни бажають Заворотнюк скоріше впоратися з недугою і моляться за неї. Щодня вони ставлять свічки за її здоров'я.

Анастасія Заворотнюк

"У людей горе. Нам не байдужа вона, тому ми молимося про неї. От і все", - розповіли в місцевій церкві.