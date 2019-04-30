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Молодость найдет общий язык: сеть о встрече Зеленского с Епифанием

STYLERЖизнь    30.04.2019 - 22:35
Молодость найдет общий язык: сеть о встрече Зеленского с Епифанием
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский поговорил с митрополитом Епифанием

Владимир Зеленский и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний провели встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Встреча митрополита с новоизбранным президентом Украины состоялась сегодня, 30 апреля.

Данная встреча вызвала бурную реакцию пользователей сети.

Молодость найдет общий язык: сеть о встрече Зеленского с Епифанием

Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)

  • Зе решил с термосом чаек попить;
  • Вова умница, действуй, мы с тобой. Правильно начал;
  • Вот это выдержка у Епифания!!! Не расхохотался. Образованный человек!
  • Молодец все правильно;

Молодость найдет общий язык: сеть о встрече Зеленского с Епифанием

Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)

  • На фото Зеленский рассказывает Епифанию новые турецкие шутки;
  • Если верующий, то как можно смеяться над верой? Уже за свои шутки перед мусульманами извинялся, теперь перед православными, кто следующий? А поле для шуток необъятное;
  • Оооо...порохоботов удовлетворил... поют, как соловьи!

Молодость найдет общий язык: сеть о встрече Зеленского с Епифанием

Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)

  • Зачем? Напрасно он это сделал!
  • Судя по комментам, очень плохо, что Зеленский улыбается и одет не так, действительно, этого терпеть больше нельзя, пора в отставку! А, он еще не в должности...
  • Почему религия в политику лезет?
  • Все идет своим чередом;
  • Пошел термос дарить;

Молодость найдет общий язык: сеть о встрече Зеленского с Епифанием

Владимир Зеленский встретился с Епифанием - реакция сети (скриншот с Facebook)

  • Анекдоты, похоже, травят... Судя по выражению лиц....
  • Попам нужно угомонить аппетиты!!! Люди бедствуют!!!
  • Ранее ПЦУ говорила о недоверии словам ЗЕ о его позиции в вопросах религии. Но выборы прошли, факт свершился и с светской властью приходится договариваться;
  • Епифаний? А он же говорил, что только Порошенко и никто более;

Стоит отметить, что по результатам подсчета 100% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

Теперь в течение 30 дней должна пройти инаугурация нового президента Украины, точную дату установит Верховная рада.

Ранее сообщалось, что возможной датой инаугурации Зеленского является 28 мая.

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