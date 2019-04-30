Молодість знайде спільну мову: мережа про зустріч Зеленського з Епіфанієм
Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Володимир Зеленський поговорив з митрополитом Епіфанієм
Володимир Зеленський і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній провели зустріч у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Зустріч митрополита з новообраним президентом України відбулася сьогодні, 30 квітня.
Ця зустріч викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.
Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)
- Зе вирішив з термосом чайок попити;
- Вова молодець, дій, ми з тобою. Правильно почав;
- Ось це витримка у Епіфанія!!! Не розреготався. Освічена людина!
- Молодець все правильно;
Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)
- На фото Зеленський розповідає Епіфанію нові турецькі жарти;
- Якщо віруючий, то як можна сміятися над вірою? Вже за свої жарти перед мусульманами вибачався, тепер перед православними, хто наступний? А поле для жартів неосяжне;
- Оооо...порохоботів задовольнив... співають, як солов'ї!
Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)
- Навіщо? Даремно він це зробив!
- Судячи з комментів, дуже погано, що Зеленський посміхається і одягнутий не так, справді, цього терпіти більше не можна, пора у відставку! А, він ще не в посаді...
- Чому релігія в політику лізе?
- Все йде своїм чередом;
- Пішов термос дарувати;
Володимир Зеленський зустрівся з Епіфанієм - реакція мережі (скріншот з Facebook)
- Анекдоти, схоже, труять... Судячи з виразу облич....
- Попам потрібно вгамувати апетити!!! Люди бідують!!!
- Раніше ПЦУ говорила про недовіру словами ЗЕ про його позицію в питаннях релігії. Але вибори пройшли, факт відбувся і з світською владою доводиться домовлятися;
- Епіфаній? А він же казав, що тільки Порошенко і ніхто більше;
Варто зазначити, що за результатами підрахунку 100% протоколів, за Володимира Зеленського проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.
Тепер протягом 30 днів повинна пройти інавгурація нового президента України, точну дату встановить Верховна рада.
Раніше повідомлялося, що можливою датою інавгурації Зеленського є 28 травня.
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