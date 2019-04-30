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Зеленский и Епифаний проводят встречу

Новости » Политика    30.04.2019 - 15:49
Зеленский и Епифаний проводят встречу
Фото: Владимир Зеленский и Епифаний (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

В пресс-службе не сообщают подробностей встречи

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний проводят встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В пресс-службе не сообщают подробностей встречи.

В частности, добавим, что сегодня ЦИК объявил официальные результаты выборов. По результатам подсчета протоколов, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%.

Ранее почетный патриарх Филарет сообщал, что Владимир Зеленский принес Православной церкви Украины извинения за шутку о томосе. РБК-Украина писало, что в прошлом году на одном из выступлений студии "Квартал 95" Зеленский в шутку назвал томос об автокефалии церкви "термосом", после чего на него обрушился шквал критики, в том числе со стороны действующего президента Петра Порошенко.

Также добавим, что в интервью РБК-Украина Зеленский рассказал о своем отношении к религии. Он считает себя религиозным человеком, однако предпочитает не обсуждать эту тему.

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