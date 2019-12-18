Эта молитва к святому Николаю поможет исполнить все ваши желания

19 декабря празднуем День святого Николая (коллаж РБК-Украина)

В День святого Николая можно привлечь удачу, деньги и благополучие

День святого Николая Чудотворца отмечают 19 декабря. Этот праздник является одним из самых любимых для украинцев.

Но многие в Украине не знают, что существует особая молитва к святому Николаю, благодаря которой ваши желания могут осуществиться уже совсем скоро. Ведь именно этот святой является не просто самым приближенным к Богу, но и посредником между Всевышним и человеком. Именно поэтому обращенные к святому Николаю молитвы - самые сильные и эффективные (тем более, в его день - 19 декабря!).

Как же правильно молиться к святому Николаю Чудотворцу? Если верить приметам, то ваши самые заветные желания воплотятся в жизнь после произношения таких слов:

Всеблагой отче Николай, великий и дивный чудотворец! Воззри на меня ласково и выслушай просьбу мою. Призри на грусть сердца моего и его вздох. Ты, который имеешь смелость приступить к Господу, выпроси у Всевышнего прощения грехов моих: сознательных и бессознательных, словом, делом или помышлением. Помоги приступить мне к всемилостивому Сердцу Христа Человеколюбца, чтобы ради твоих заслуг Господь простил эти вины и даровал мне милость [текст просьбы]. Аминь.

При этом просьба обязательно должна быть доброй, светлой и не причинять вреда окружающим вас людям. Ибо если желание таит в себе хоть наименьшее зло - оно никогда не исполнится.

Отметим, что с этой молитвой к Николаю Чудотворцу можно обращаться каждый день: дома, в церкви или в любом другом месте. Но христиане уверяют, что святой ее услышит лучше всего именно в день его памяти или же накануне.

Напомним, что недавно украинцы назвали свои самые любимые новогодние праздники.