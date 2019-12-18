Ця молитва до святого Миколая допоможе виконати всі ваші бажання

19 грудня святкуємо День святого Миколая (колаж РБК-Україна)

У День святого Миколая можна привернути удачу, гроші і благополуччя

День святого Миколая Чудотворця відзначають 19 грудня. Це свято є одним з найулюбленіших для українців.

Але багато хто в Україні не знає, що існує особлива молитва до святого Миколая, завдяки якій ваші бажання можуть здійснитися вже зовсім скоро. Адже саме цей святий є не просто найбільш наближеним до Бога, але й посередником між Всевишнім і людиною. Саме тому звернені до святого Миколая молитви - найбільш сильні і ефективні (тим більше, в його день - 19 грудня!).

Як же правильно молитися до святого Миколая Чудотворця? Якщо вірити прикметам, то ваші найзаповітніші бажання втіляться в життя після вимови таких слів:

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Споглянь на мене ласкаво і вислухай прохання моє. Споглянь на смуток серця мого і почисли його зітхання. Ти, що маєш сміливість доступити до Господа, випроси у Всевишнього прощення гріхів моїх: свідомих і несвідомих, словом, ділом чи думкою. Допоможи доступити мені до всемилостивого Серця Христа Чоловіколюбця, щоби задля твоїх заслуг Господь простив ці провини і дарував мені ласку [текст прохання]. Амінь.

При цьому прохання обов'язково повинно бути добрим, світлим і не завдавати шкоди оточуючим вас людям. Бо якщо бажання таїть в собі хоч найменше зло - воно ніколи не здійсниться.

Зазначимо, що з цією молитвою до Миколи Чудотворця можна звертатися кожен день: вдома, в церкві або в будь-якому іншому місці. Але християни запевняють, що святий її почує найкраще саме в день його пам'яті або ж напередодні.

Нагадаємо, що нещодавно українці назвали свої найулюбленіші новорічні свята.