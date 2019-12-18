Украинцы назвали любимые новогодние праздники

Фото: новогодняя елка (РБК-Украина)

Половина любят Рождество, половина - Новый год

В 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Для 7% опрошенных любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

Только 3% не любят ни один из перечисленных праздников. В длинной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43% в 2019 году).

На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе - наоборот любимым праздником является Рождество.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий среди 2000 респондентов. Статистическая не превышает 2,2%.

Напомним, согласно распоряжению Кабмина, в конце года выходными будут четыре дня подряд - с 29 декабря 2019 года до 1 января 2020 года. В начале 2020 года также будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год.