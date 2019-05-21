Могут убить человека: Комаровский предупредил о популярных препаратах

Доктор Евгений Комаровский, рассказал о том, можно ли использовать слабительное при запорах и кишечной непроходимости у ребенка. Об этом именитый педиатр поведал на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее рассказавший о правильной обуви для детей, ответил на вопрос родителей относительно противопоказаний к слабительным.

По словам педиатра, прежде, чем принять решение о приеме слабительного, важно понять причину запора. А для этого обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Комаровский предупредил об опасности слабительных (фото: unsplash.com)

Если же речь все же идет о кишечной непроходимости, то прием слабительных препаратов чрезвычайно опасен, - заявляет Комаровский.

"В конце концов, если речь идет об острой кишечной непроходимости, то слабительные средства могут убить человека", - утверждает педиатр.

Слабительные ни в коем случае нельзя принимать, когда у ребенка нет позывов к дефекации, но у малыша реально плохое состояние - есть рвота, метеоризм, повышается температура.

В таких случаях самолечением заниматься нельзя, необходимо срочно обратиться к врачу, - советует педиатр.

Комаровский предупредил об опасности слабительных (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, доктор Комаровский посоветовал родителям, как правильно проверять еду для ребенка на свежесть и качество.

К слову, недавно педиатр разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Также сообщалось, что Комаровский дал советы родителям относительно идеального продукта для первого прикорма, который нужно постепенно вводить младенцам, начиная с шести месяцев.