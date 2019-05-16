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Не экспериментируйте: Комаровский ответил на важный вопрос о младенцах

STYLERЖизнь    16.05.2019 - 08:21
Не экспериментируйте: Комаровский ответил на важный вопрос о младенцах
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал настоятельные рекомендации о питании ребенка

Доктор Евгений Комаровский дал советы родителям относительно идеального продукта для первого прикорма, который нужно постепенно вводить младенцам, начиная с шести месяцев. Об этом педиатр рассказал на своей Instagram-странице, опубликовав соответствующее видео.

Комаровский, ранее разрушивший миф о витамине D, рассказал, что существует всего три варианта первого прикорма: 

  • овощные пюре,
  • молочно-крупяные каши,
  • кисломолочные продукты.

Тем не менее, вокруг того, какие продукты лучше всего подходит в качестве первой ложечки для малыша, ведутся постоянные споры.

Не экспериментируйте: Комаровский ответил на важный вопрос о младенцах

Комаровский рассказал о первом прикорме (фото: pixabay.com)

По мнению педиатра, прикорм лучше всего начинать с кисломолочных продуктов или молочно-крупяных каш.

Также Комаровский посоветовал не экспериментировать с кашами и кисломолочными продуктами домашнего приготовления.

"Когда вы начинаете прикорм, то есть в возрасте шести месяцев, требования безопасности питания - это важнее всей пользы, всех удобств!" - зявил Комаровский.

Комаровский рассказал о первом прикорме (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Ранне мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала об особенностях бесплатной вакцинации от кори для взрослых.

Напомним, Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.

К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

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