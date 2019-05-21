Можуть вбити людину: Комаровський попередив про популярні препарати

Доктор Євген Комаровський розповів про те, чи можна використовувати проносне при запорах і кишковій непрохідності у дитини. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше розповів про правильне взуття для дітей, відповів на запитання батьків щодо протипоказань до проносних.

За словами педіатра, перш, ніж прийняти рішення про прийом проносного, важливо зрозуміти причину запору. А для цього обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем.

Комаровський попередив про небезпеку проносних (фото: unsplash.com)

Якщо ж мова все ж таки йде про кишкову непрохідність, то прийом проносних препаратів надзвичайно небезпечний, - заявляє Комаровський.

"В кінці кінців, якщо мова йде про гостру кишкову непрохідність, то проносні засоби можуть вбити людину", - стверджує педіатр.

Проносні і жодному разі не можна приймати, коли у дитини немає позивів до дефекації, але у малюка реально поганий стан - є блювання, метеоризм, підвищується температура.

У таких випадках самолікуванням займатися не можна, необхідно терміново звернутися до лікаря, - радить педіатр.

Комаровський попередив про небезпеку проносних (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, доктор Комаровський порадив батькам, як правильно перевіряти їжу для дитини на свіжість і якість.

До речі, нещодавно педіатр зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Також повідомлялося, що Комаровський дав поради батькам щодо ідеального продукту для першого прикорму, який потрібно поступово вводити немовлятам, починаючи з шести місяців.