Так мог бы выглядеть "горбатый" Запорожец сегодня: невероятные фото

ЗАЗ-965 образца 2021 года (коллаж РБК-Украина)

В сети появились фото, на которых показано, как бы мог выглядеть сегодня, в 2021 году, знаменитый ЗАЗ-965 – автомобиль Запорожец украинского производства, который в народе называют "горбатым".

Рестайлинг авто сделал харьковский дизайнер Роман Прядько. Он и поделился с "новой" моделью на своей странице в Facebook

"ZAZ-965. NewERA concept", - написал Роман.

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Так бы мог выглядеть ЗАЗ-965 сегодня (фото: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN)

Пользователи "заценили" такой концепт от дизайнера.

"Очень вкусная концепция! Я бы хотел на таком ездить", - написал Тарас Коваль.

А вот Владимир Яворский в комментариях написал, что "внешний вид - то такое".

"А вот сделать ходовую, охлаждения воздуха, нормальную печку, подачу топлива и закрыть движок от пыли. Вот была бы машинка!" – добавил он.

Добавим, что ЗАЗ-965 – первый серийный украинский автомобиль, который выпускался на Запорожском автомобильном заводе "Коммунар" с 1960-го по 1969 год. Позиционировался как микролитражный автомобиль. Интересный факт, что заднее и лобовое стекло на "горбатом" были взаимозаменяемыми.

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