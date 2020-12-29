В Тернополе создали уникальный внедорожник "Украина": поражает своими размерами

Украинец собрал собственными руками новый внедорожник (Коллаж РБК-Украина)

В городе Збараж Тернопольской области автомеханики создали новый внедорожник. Огромный, размером с грузовик, автомобиль собрали Юрий Кордупель и Иван Коруна. Они назвали свое изобретение "Украина".

Как рассказали мастера в сюжете для "Суспільне. Тернопіль", за основу они взяли шасси от армейского грузовика ГАЗ-66. Так же в разработку пошел и кузов автомобиля. Механики установили в машину дизельний двигатель мощностью в 150 лошадиных сил от старого Mercedes-Benz. От этого авто взяли и руль. Максимальная скорость этого автомобиля – 90 км/в час.

Во внедорожнике есть камеры заднего вида, электроподъемники и люк. Из особенностей – лестница на крышу, а на капоте большой хромированный шильдик Ukraine. Весит творение механиков более 4,5 тонны.

Как рассказал автор проекта Юрий Кордупель, на создание нового внедорожника у мастеров ушло более трех лет. Потрачено было более 25 тысяч долларов. Это уже третий авторский автомобиль у автомеханика. Ранее он собрал обычный легковой автомобиль и детский багги. Сейчас он пытается зарегистрировать свой внедорожник официально.

"Я помогал товарищу переделать его автомобиль, и он показал мне фотографии внедорожника "Булат", который сделали в Киргизии. Я сказал ему, что сделаю такой же. У меня была на тот момент "Газель", я хотел ее продать, но предложили обмен на ГАЗ-66. И я понял, что раз оно само идет мне в руки, то надо делать", - рассказал Кордупель об идее сделать такой внедорожник.

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