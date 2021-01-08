Так міг би виглядати "горбатий" Запорожець сьогодні: неймовірні фото

ЗАЗ-965 зразка 2021 року (колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилися фото, на яких показано, як би міг виглядати сьогодні, у 2021 році, славнозвісний ЗАЗ-965 – автомобіль Запорожець українського виробництва, який в народі називають "горбатим".

Рестайлінг авто зробив харківський дизайнер Роман Прядько. Він і поділився "новою" моделлю на своїй сторінці в Facebook

"ZAZ-965. NewERA concept", - написав Роман.

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Так би міг виглядати ЗАЗ-965 сьогодні (фото: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN)

Користувачі "зацінили" такий концепт від дизайнера.

"Дуже смачна концепція! Я б хотів на такому їздити", - написав Тарас Коваль.

А ось Володимир Яворський у коментарях написав, що "зовнішній вигляд - то таке".

"А ось зробити ходову, охолодження не повітря, нормальну грубку, подачу палива, та й закрити двіжок від пилюки. Ото була б машинка!" – додав він.

Додамо, що ЗАЗ-965 – перший серійний український автомобіль, який випускався на Запорізькому автомобілебудівному заводі "Комунар" з 1960-го по 1969 рік. Позиціювався як мікролітражний автомобіль. Цікавий факт, що заднє і лобове скло на "горбатому" були взаємозамінними.

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