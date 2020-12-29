Названы самые популярные б/у авто среди украинцев: топ-10 и цены

Названы самые популярные б/у авто в Украине (фото: freepik)

Эксперты назвали самые популярные б/у автомобили, которые чаще всего продавались в 2020 году. Всего было продано более 720 тысяч легковушек, и большим спросом пользовались кроссоверы.

Как пишет AUTO.RIA, многим таким авто с пробегом было более десяти лет, но украинцы все равно активно скупали их.

Топ-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине в 2020 году

BMW X5. Продано: 3438 шт. Средний возраст: 13 лет. Предложения о продаже подержанных BMW X5: от 10000 $ до 47500 $

Продано: 3438 шт. Средний возраст: 13 лет. Предложения о продаже подержанных BMW X5: от 10000 $ до 47500 $ Mitsubishi Outlander. Продано: 2821 шт. Средний возраст: 12 лет. Предложения о продаже подержанных Mitsubishi Outlander: от 6900 $ до 20135 $.

Продано: 2821 шт. Средний возраст: 12 лет. Предложения о продаже подержанных Mitsubishi Outlander: от 6900 $ до 20135 $. Hyundai Tucson. Продано: 2799 шт. Средний возраст: 12 лет. Предложения о продаже подержанных Hyundai Tucson: от 7700 $ до 22797 $.

Продано: 2799 шт. Средний возраст: 12 лет. Предложения о продаже подержанных Hyundai Tucson: от 7700 $ до 22797 $. Hyundai Santa Fe. Продано: 2765 шт. Средний возраст: 12 лет. Цены на б/у Hyundai Santa FE: от 24850 $ до 54000 $.

Продано: 2765 шт. Средний возраст: 12 лет. Цены на б/у Hyundai Santa FE: от 24850 $ до 54000 $. Nissan Qashqai. Продано: 2358 шт. Средний возраст: 12 лет.

Продано: 2358 шт. Средний возраст: 12 лет. Toyota RAV4. Продано: 2237 шт. Средний возраст: 13 лет. Стоимость б/у Toyota RAV4 от 8700 $ до 17500 $

Продано: 2237 шт. Средний возраст: 13 лет. Стоимость б/у Toyota RAV4 от 8700 $ до 17500 $ Volkswagen Touareg. Продано: 2188 шт. Средний возраст: 8 лет

Продано: 2188 шт. Средний возраст: 8 лет Nissan Rogue. Продано: 2031 шт. Средний возраст 3 года

Продано: 2031 шт. Средний возраст 3 года Honda CR-V. Продано: 1961 шт. Средний возраст: 12 лет. Стоимость Honda CR-V: от 9500 $ до 19000 $.

Продано: 1961 шт. Средний возраст: 12 лет. Стоимость Honda CR-V: от 9500 $ до 19000 $. Kia Sportage. Продано: 1891 шт. Средний возраст: 9 лет. Стоимость KIA Sportage в Украине: от 8500 $ до 20000 $.

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