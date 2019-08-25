Не мог поверить своим глазам: Кейт Миддлтон и принц Уильям приятно удивили общественность

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приятно удивили общественность, когда решили отправиться из британского города Норвич к Абердину на обычном коммерческом рейсе. Об этом информирует издание The Sun.

Герцоги Кембриджские воспользовались бюджетной авиакомпании Flybe. Они зашли на борт самолета отдельно от других пассажиров, из-за чего люди не сразу заметили присутствие королевской семьи, а изначально подумали, что это обычные пассажиры.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Честно говоря, пара казалась обычной семьей путешественников... Никто не видел, как они садились в самолет. Видимо, они проскользнули, когда все пассажиры уже заняли свои места. Я не мог поверить своим глазам. Не ожидал увидеть членов королевской семьи на бюджетном авиарейсе", - сообщил очевидец.

Представители компании Flybe также подтвердили информацию о том, что герцоги Кембриджские приобрели билеты на один из их авиарейсов.

Напомним, что Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи. Они публично ратуют за охрану природы, позволяют себе пользоваться частными самолетами, которые выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы.

Также Елизавета II установила новый запрет и осадила Меган Маркл. Теперь герцогине Сассекской не позволено носить джинсы.