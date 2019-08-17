Елизавета II установила новый запрет и осадила Меган Маркл: что произошло

Елизавета II установила запрет для Меган Маркл (фото: коллаж РБК-Украина)

Герцогиня Сассекская разозлила королеву

Елизавета II решила установить запрет для Меган Маркл: теперь герцогине Сассекской не позволено носить джинсы. Об это рассказал инсайдер, передает издание The Sun.

Перед первой серьезной официальной поездкой с сыном, герцог и герцогиня Сассекские по приглашению королевы Великобритании приехали в Балморал. Как оказалось, за тот период Елизавета II установила для Меган Маркл некоторые правила.

Например, теперь супруге принца Гарри запрещено носить джинсы, особенно рваные. "Королева не позволяет носить герцогине джинсы, поскольку сама ненавидит их. Так что во время их совместного пребывания в замке Балморал Меган не будет их надевать", - сообщает инсайдер.

Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Кроме того, по словам источника, пока они все находятся в Шотландии, герцогине было рекомендовано носить одежду шотландских дизайнеров.

Напомним, что Елизавета II контролирует каждый шаг герцогов Сассекских, поскольку порой Меган Маркл и принц Гарри бывают крайне непредсказуемы.

Ранее мы писали, что Миддлтон заподозрили в лицемерии и предположили, что она давно завидует Маркл за умение держаться на публике.

А также о том, что Маркл снова расстроила Елизавету II. Герцогиня, которая после рождения Арчи должна была стать более покладистой, не оправдала ожидания экспертов и в очередной раз озадачила своим поведением.