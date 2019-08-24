ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Елизавета II против: королева запретила беременеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл

STYLERПерсоны    24.08.2019 - 17:58
Елизавета II против: королева запретила беременеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Елизавета II запретила беременеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева установила свои правила и хочет, чтобы их придерживались

Меган Маркл и Кейт Миддлтон не имеют права беременеть одновременно, поскольку это запрещено протоколом. Такие правила установила Елизавета II. О том, как планируются дети в королевской семье, рассказал эксперт.

На данный момент множество букмекеров ставят на то, что в следующем году и Кейт Миддлтон и Меган Маркл объявят о своих беременностях. Однако эксперт утверждает, что такое вряд ли возможно из-за наличия протокола.

Елизавета II против: королева запретила беременеть Кейт Миддлтон и Меган МарклКейт Миддлтон и Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)

В документе указано, как должны анонсироваться важные даты в семье монархов. Это значит, что одно торжественное событие не должно затмевать другое. При этом соблюдается порядок старшинства.

Поскольку Меган Маркл относительно недавно родила ребенка, то следующий будет за Кейт Миддлтон. Хотя эксперт Кэти Николл напоминает, как Маркл довольно часто нарушает правила и в этот раз может случиться так же.

К слову, в сети раскопали архивное фото, на котором Меган Маркл "позирует" с Кейт Миддлтон в 2014 году, за два года до знакомства с принцем Гарри.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут стать обладателями нового титула во время своего визита в Шотландию. После того, как они пересекут границу автономии, их не будут называть герцогом и герцогиней Сассекскими.

Откровенно говоря, это лицемерно: Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи Елизавета II установила новый запрет и осадила Меган Маркл: что произошло
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь