Елизавета II против: королева запретила беременеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Елизавета II запретила беременеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева установила свои правила и хочет, чтобы их придерживались

Меган Маркл и Кейт Миддлтон не имеют права беременеть одновременно, поскольку это запрещено протоколом. Такие правила установила Елизавета II. О том, как планируются дети в королевской семье, рассказал эксперт.

На данный момент множество букмекеров ставят на то, что в следующем году и Кейт Миддлтон и Меган Маркл объявят о своих беременностях. Однако эксперт утверждает, что такое вряд ли возможно из-за наличия протокола.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)

В документе указано, как должны анонсироваться важные даты в семье монархов. Это значит, что одно торжественное событие не должно затмевать другое. При этом соблюдается порядок старшинства.

Поскольку Меган Маркл относительно недавно родила ребенка, то следующий будет за Кейт Миддлтон. Хотя эксперт Кэти Николл напоминает, как Маркл довольно часто нарушает правила и в этот раз может случиться так же.

К слову, в сети раскопали архивное фото, на котором Меган Маркл "позирует" с Кейт Миддлтон в 2014 году, за два года до знакомства с принцем Гарри.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут стать обладателями нового титула во время своего визита в Шотландию. После того, как они пересекут границу автономии, их не будут называть герцогом и герцогиней Сассекскими.