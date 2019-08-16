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Стало известно, на кого похож сын Меган Маркл и принца Гарри

STYLERЖизнь    16.08.2019 - 08:46
Стало известно, на кого похож сын Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Инсайдер рассказал о сыне герцогов Сассекских

Сыну Меган Маркл и принца Гарри исполнилось три месяца, и он быстро меняется. Раньше его родители постоянно спорили из-за того, на кого из них ребенок больше всего похож. Инсайдер из окружения королевской семьи поделился своими наблюдениям с прессой.

По данным инсайдера, у Арчи Маунтбеттен-Виндзора очаровательные пухлые ножки и пучки рыжеватых волос.

Стоит отметить, что в последний раз Арчи появлялся на публике в июле, когда Меган Маркл взяла его на благотворительную игру по поло, в которой принимал участие принц Гарри.

Меган Маркл с Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Стоит отметить, что в этот день на матче также присутствовала герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон вместе со своим старшим сыном Джорджем.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи. Не смотря на большой ажиотож и множество желающих увидеть семью герцогов Сассекских, молодой отец настоял, чтобы мероприятие стало как можно более приватным.

Ранее сообщалось о том, что королева Елизавета II не пришла на крещение Арчи. Посетить королевские конюшни для нее было важнее, чем торжественная церемония крещения своего правнука.

Мы также писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри хотят усыновить африканского малыша. По данным инсайдера, герцоги Сассекские задумались об усыновлении после того, как посетили детский дом в Ботсване во время своего медового месяца.

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