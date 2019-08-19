Ударила по самому больному: почему Кейт Миддлтон невзлюбила Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)

Слухи о конфликте герцогов Сассекских и герцогов Кембриджских ходят уже очень давно

Меган Маркл и принц Гарри окончательно рассорились с Кейт Миддлтон и принцом Уильямом. Слухи о разрыве между двумя парами ходят уже очень давно - еще со времен знакомства Гарри с актрисой Меган. Эксперты называют разные причины размолвок между семействами герцогов, но недавно стала известна еще одна, пишет западный таблоид Express.co.uk.

По словам королевского эксперта, недавние высказывания Меган и Гарри о планах на будущее своей семьи могли ударить по гордости семейства герцогов Кембриджских, а особенно по многодетной матери Кейт Миддлтон.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Так, Меган Маркл и принц Гарри недавно намекнули, что не хотят больше детей, кроме того рассматривают возможность усыновления малыша и африки. Нежелание иметь больше детей они объяснили желанием "спасти планету", которой из-за перенаселения грозит продовольственный кризис.

Естественно, считает эксперт, такие слова Кейт и Уильям восприняли, как камень в огород их многодетной семьи.

Кроме того, негодование Кейт вызвала недавняя обложка британского Vogue, над которой работала Меган Маркл в качестве приглашенного редактора. Эксперт считает, что Кейт вышла из себя, когда узнала, что Меган не планирует появляться на обложке, как это сделала Кейт в 2016 году.

Кейт Миддлтон на обложке Vogue, июнь 2016

Для герцогини Кембриджской такое нежелание могло стать признаком излишней гордыни Меган Маркл, - считает королевский эксперт.

Обложка Vogue, созданная в сотрудничестве с Меган Маркл, сентябрь 2019

Стоит отметить, что новая волна слухов размолвки между семействами поднялась после того, как стало известно, что Кейт и Уильям перенесли свою поездку в Шотландию, чтобы разминуться с Меган и Гарри. Кроме того, герцоги Кембриджские будут во время отпуска жить не в Замке Балморал вместе с королевой, как герцоги Сассекские, а в отдаленном коттедже.