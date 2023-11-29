Модні фішки стайлінгу: які елементи можна додати, щоб виглядати модно

Стиліст розповіла, які нюанси у підборі одягу можна додати, щоб виглядати модно та привертати увагу. Навіть у повсякденному одязі можна виділитися так, що про вас скажуть: "стильна!"

Про модні фішки стайлінгу розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на пост консультанта з одягу Інну Гріненко в Instagram.

За словами стиліста, щоб підібрати ті фішки, які вам підходитимуть, потрібно враховувати стиль і спосіб життя.

"Якщо ви не впевнені у своєму стилі, поекспериментуйте з різними речами та з'єднаннями. Подивіться, що вам подобається, і що змушує почуватися впевнено і комфортно. Коли ви матимете гарне уявлення про свій стиль, ви зможете використовувати модні фішки, щоб підкреслити його і зробити свій образ цікавішим", - рекомендує фахівець.

1. Звисаючий хвостик пояса. Не заправляйте, а дозвольте йому вільно звисати вздовж сукні чи штанів. Можна також пояс надіти поверх пальто.

Фото: instagram.com/stylist.inna

2. Джемпер поло та піджак. Поєднуйте непоєднуване. Тонкий джемпер поло можна легко одягнути під піджак і виглядати стильно.

Фото: instagram.com/stylist.inna

3. Витягнуті рукави нижнього шару. Ця фішка не нова, але дуже приємна - просто витягніть манжети сорочки з-під светра або светр з-під верхнього одягу.

Фото: instagram.com/stylist.inna

4. Розстебнута сорочка. Заправте її в штани або спідницю, перехопіть поясом або надягніть зверху піджак, застебніть гудзики. Це буде не лише стильно, а й сексуально.

Фото: instagram.com/stylist.inna

5. Футболка з-під джемпера. Також не нова фішка, але дуже актуальна. Футболка може виглядати як згори, так і знизу.

Фото: instagram.com/stylist.inna

6. Зав'язаний джемпер чи сорочка. І не під верхнім одягом, а зверху - на плащ, пальто чи костюм.

Фото: instagram.com/stylist.inna

7. Дві сорочки разом. Надягніть під костюм або пуловер відразу дві сорочки. А для наймодніших - три.

Фото: instagram.com/stylist.inna

8. Фішка з двома ременями вже була, тому тепер використовуйте відразу три.

Фото: instagram.com/stylist.inna

9. Джинсова сорочка з піджаком. Раніше вважалося, що ці речі не поєднуються. Але саме навпаки. Носіть джинсові сорочки під піджаки.

Фото: instagram.com/stylist.inna