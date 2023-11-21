Топ-3 кольори цього зимового сезону: який одяг буде у тренді

Стилістка назвала найпопулярніші кольори одягу цього сезону. Вона радить не тільки купляти речі такого кольору, а й додавати аксесуари, комбінувати та експериментувати, щоб розбавити традиційні зимові кольори. Але при цьому намагатися уникати переваги надмірних яскравих кольорів.

Які ж три основних кольори будуть у моді цієї зими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис стиліста Інни Гриненко в Instagram.

Коричневий

Наймодніший та найбажаніший колір цього сезону. Створюйте образи як з окремими елементами гардероба, такими як пальто, жакет, штани, спідниця або джемпер, так і тотал-образи, як ми бачили це на модних показах.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Синій

Він може стати базовим кольором гардероба замість чорного. Обирайте плечові та поясні вироби, образи з якими будуть набагато цікавішими та глибшими.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Бордовий

Якщо червоним кольором вже нікого не здивуєш, то пропонується його замінити бордовим. Він зробить ваші образи вишуканими та привабливими. А для того, щоб він цікаво виглядав і не було його справді багато, подавайте його у вигляді акцентів - це може бути сумка, взуття, рукавички або шарф.

Фото: instagram.com/stylist.inna