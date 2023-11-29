Модные фишки стайлинга: какие елементы можно добавить, чтобы выглядеть модно
Стилист рассказала, какие нюансы в подборе одежде можно добавить, чтобы выглядеть модно и привлекать внимание. Даже в повседневной одежде можно выделиться так, что про вас скажут: "стильная!"
О модных фишках стайлинга рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост консультанта по одежде Инну Гриненко в Instagram.
По словам стилиста, чтобы подобрать те фишки, которые будут вам подходить, нужно учитывать стиль и способ жизни.
"Если вы не уверены в своем стиле, поэкспериментируйте с разными вещами и соединениями. Посмотрите, что вам нравится, и что заставляет чувствовать себя уверенно и комфортно. Когда вы будете иметь хорошее представление о своем стиле, вы сможете использовать модные фишки, чтобы подчеркнуть его и сделать свой образ более интересным", - рекомендует специалист.
1. Свисающий хвостик пояса. Не заправляйте, а позвольте ему свободно свисать вдоль платья или штанов. Можно также пояс надеть поверх пальто.
Фото: instagram.com/stylist.inna
2. Джемпер поло и пиджак. Сочетайте несочетаемое. Тонкий джемпер поло можно легко надеть под пиджак и выглядеть стильно.
Фото: instagram.com/stylist.inna
3. Вытянуты рукава нижнего слоя. Эта фишка не нова, но очень приятна - просто вытащите манжеты рубашки из-под свитера или свитер из-под верхней одежды.
Фото: instagram.com/stylist.inna
4. Расстегнутая рубашка. Заправьте ее в брюки или юбку, перехватите поясом или наденьте сверху пиджак, застегните пуговицы. Это будет не только стильно, но и сексуально.
Фото: instagram.com/stylist.inna
5. Футболка из-под джемпера. Также не новая фишка, но очень актуальная. Футболка может выглядывать как сверху, так и снизу.
Фото: instagram.com/stylist.inna
6. Завязанный джемпер или рубашка. И не под верхней одеждой, а сверху - на плащ, пальто или костюм.
Фото: instagram.com/stylist.inna
7. Две рубашки вместе. Наденьте под костюм или пуловер сразу две рубашки. А для самых модных - три.
Фото: instagram.com/stylist.inna
8. Фишка с двумя ремнями уже была, поэтому теперь используйте сразу три.
Фото: instagram.com/stylist.inna
9. Джинсовая рубашка с пиджаком. Ранее считалось, что эти вещи не сочетаются. Но, как раз наоборот. Носите джинсовые рубашки под пиджаки.
Фото: instagram.com/stylist.inna
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