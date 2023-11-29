Модные фишки стайлинга: какие елементы можно добавить, чтобы выглядеть модно

Стилист рассказала, какие нюансы в подборе одежде можно добавить, чтобы выглядеть модно и привлекать внимание. Даже в повседневной одежде можно выделиться так, что про вас скажут: "стильная!"

О модных фишках стайлинга рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост консультанта по одежде Инну Гриненко в Instagram.

По словам стилиста, чтобы подобрать те фишки, которые будут вам подходить, нужно учитывать стиль и способ жизни.

"Если вы не уверены в своем стиле, поэкспериментируйте с разными вещами и соединениями. Посмотрите, что вам нравится, и что заставляет чувствовать себя уверенно и комфортно. Когда вы будете иметь хорошее представление о своем стиле, вы сможете использовать модные фишки, чтобы подчеркнуть его и сделать свой образ более интересным", - рекомендует специалист.

1. Свисающий хвостик пояса. Не заправляйте, а позвольте ему свободно свисать вдоль платья или штанов. Можно также пояс надеть поверх пальто.

Фото: instagram.com/stylist.inna

2. Джемпер поло и пиджак. Сочетайте несочетаемое. Тонкий джемпер поло можно легко надеть под пиджак и выглядеть стильно.

Фото: instagram.com/stylist.inna

3. Вытянуты рукава нижнего слоя. Эта фишка не нова, но очень приятна - просто вытащите манжеты рубашки из-под свитера или свитер из-под верхней одежды.

Фото: instagram.com/stylist.inna

4. Расстегнутая рубашка. Заправьте ее в брюки или юбку, перехватите поясом или наденьте сверху пиджак, застегните пуговицы. Это будет не только стильно, но и сексуально.

Фото: instagram.com/stylist.inna

5. Футболка из-под джемпера. Также не новая фишка, но очень актуальная. Футболка может выглядывать как сверху, так и снизу.

Фото: instagram.com/stylist.inna

6. Завязанный джемпер или рубашка. И не под верхней одеждой, а сверху - на плащ, пальто или костюм.

Фото: instagram.com/stylist.inna

7. Две рубашки вместе. Наденьте под костюм или пуловер сразу две рубашки. А для самых модных - три.

Фото: instagram.com/stylist.inna

8. Фишка с двумя ремнями уже была, поэтому теперь используйте сразу три.

Фото: instagram.com/stylist.inna

9. Джинсовая рубашка с пиджаком. Ранее считалось, что эти вещи не сочетаются. Но, как раз наоборот. Носите джинсовые рубашки под пиджаки.

Фото: instagram.com/stylist.inna