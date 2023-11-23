На що треба звертати увагу при виборі аксесуарів

Аксесуари грають важливу роль у кожному образі, вони можуть доповнити, завершити і прикрасити лук, а можуть навпаки його зіпсувати, якщо вибрати щось не те.

А про те, як правильно вибрати аксесуари, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як правильно вибирати аксесуари

По-перше, аксесуарів ніколи не буває багато, але є тонка грань, адже вони можуть не поєднуватися між собою і створювати недовершеність та неохайність образу. Не слід забувати що у кожного своє відчуття міри.

Якщо ви прихильниця мінімалізму, звісно ваші аксесуари будуть максимально відрізнятись від прикрас епатажної особистості і зроблять ваші образи ніжними та елегантними.

Форма мінімалістичних аксесуарів достатньо стандартна: кругла, квадратна, овальна та трикутна. І, звісно, розмір в них також невеликий, тож вони можуть бути непомітними для інших.

А кольорова палітра мінімалістичних прикрас зазвичай стримана, без вкраплень яскравих кольорів та великої кількості додаткового декору.

Як правильно вибирати аксесуари (фото: Freepik)

Форма привабливих яскравих аксесуарів навпаки: фігурна, сплетена, іноді в одній прикрасі зміксовано декілька форм. Кольори можуть бути абсолютно різними, так само як і додатковий декор з каменів, дерева та усіляких тканин.

Тобто такі прикраси допоможуть вам виділятися поміж інших та стати більш яскравими, якщо ви маєте на меті саме це. Іноді аксесуари дійсно додають фарб та розкривають жінку з нової сторони.

З цим можна гратися, головне не переходити межу і не перетворити свій стильний лук, на смішний.

При формуванні свого стилю звертайте увагу чого саме хочеться від речей, аксесуарів і образу. Ставте собі запитання "Якою я сьогодні хочу бути?" та створюйте образ у відповідній стилістиці.

Не забувайте про експерименти та сяйво яке можна і слід проявляти у прикрасах та аксесуарах.