Модель Playboy обратилась к Заворотнюк: врач не поможет

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Российская модель Playboy решила рассказать Заворотнюк правду о раке

Анастасия Заворотнюк в последнее время пропала из поля зрения СМИ. Российская модель эротического журнала Playboy Кира Шайн обратилась к "прекрасной няне" и дала ей ценный совет. Совсем недавно Кира сама перенесла онкологию и ей сделали операцию по удалению опухоли из мозга.

По словам модели, самое важное - это сражаться и верить в свое выздоровление, без этой веры и врачи не помогут выздороветь.

"Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны", – дала совет Кира в интервью одному из российских изданий.

Отметим, что Кира Шайн узнала о своем страшном диагнозе в 26 лет, она стала себя плохо чувствовать, у нее отнималась левая часть тела и постоянно болела голова. После этого модель пережила операцию, но головная боль все равно не утихала. Сейчас модели 30 лет и она поборола онкологию.

Кира Шайн поборола рак (фото: playboy.com)

"У меня была опухоль в левой теменной части под черепной коробкой. Она росла, из-за чего у меня случился инсульт, только тогда я попала в больницу. Первое МРТ, на котором обнаружили новообразование, я сделала в конце мая, а операция была 9 августа", — поделилась Кира