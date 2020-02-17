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Модель Playboy звернулася до Заворотнюк: лікар не допоможе

STYLERЖиття    17.02.2020 - 08:33
Модель Playboy звернулася до Заворотнюк: лікар не допоможе
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Російська модель Playboy вирішила розповісти Заворотнюк правду про рак

Анастасія Заворотнюк останнім часом зникла з поля зору ЗМІ. Російська модель еротичного журналу Playboy Кіра Шайн звернулася до "прекрасної няні" і дала їй цінну пораду. Зовсім недавно Кіра сама перенесла онкологію і їй зробили операцію з видалення пухлини з мозку.

За словами моделі, найважливіше - це боротися і вірити в своє одужання, без цієї віри і лікарі не допоможуть одужати.

"Дорога Настя, життя триває. Треба набратися сил і боротися. Намагайся кожен міг проживати з посмішкою. Якщо не буде внутрішнього настрою, ні один лікар не допоможе. Завжди треба вірити в себе та в диво. Думки матеріальні", – дала раду Кіра в інтерв'ю одному з російських видань.

Зазначимо, що Кіра Шайн дізналася про свій страшний діагноз в 26 років, вона стала себе погано почувати, у неї віднімалася ліва частина тіла і постійно боліла голова. Після цього модель пережила операцію, але головний біль все одно не вщухав. Зараз моделі 30 років і вона поборола онкологію.

Модель Playboy звернулася до Заворотнюк: лікар не допоможеКіра Шайн поборола рак (фото: playboy.com)

"У мене була пухлина у лівій тім'яній частині під черепною коробкою. Вона росла, через це в мене стався інсульт, тільки тоді я потрапила в лікарню. Перше МРТ, на якому виявили новоутворення, я зробила в кінці травня, а операція була 9 серпня", — поділилася Кіра

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