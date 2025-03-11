Зеленський і принц Саудівської Аравії обговорили кроки, які можуть закінчити війну
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили кроки та умови, які можуть покласти кінець війні в нашій країні, а мир зробити надійним і тривалим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента у його офіційному Telegram-каналі.
"Дуже детально обговорили з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки", - йдеться у повідомленні.
Зеленський поінформував, що сторони обговорили всі основні питання порядку денного - як двостороннього, так і з іншими партнерам. Президент підкреслив, що Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії
Також він додав, що українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командую. Зустрів відбудеться вже сьогодні, 11 березня.
"Ми сподіваємось на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною", - зазначив президент.
Крім того, голова української держави написав, що Україні було важливо почути від принца Саудівської Аравії слова впевненості в майбутньому нашої держави. Також наша країна готова до співпраці.
"Вдячний за мудрий погляд на міжнародну ситуацію та за підтримку України. Було дуже важливо почути слова впевненості в українському майбутньому... Спадкоємний принц розповів про амбітну економічну стратегію Саудівської Аравії, і ми бажаємо нашим партнерам успіху. Готові співпрацювати. Впевнені, що взаємодія між нашими країнами та регіонами додає сили й нашим народам, і всьому світові", - резюмував Зеленський.
Детальніше про те, чим важливі переговори США та України в Джидді - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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