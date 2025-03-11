Мода Саудовской Аравии: что носят мужчины, женщины и наследный принц (фото)

Саудовская Аравия , где 11 марта проходят переговоры между Украиной и США , является одной из самых влиятельных стран Ближнего Востока. Мода королевства сочетает в себе глубокие традиции ислама и культурные ценности общества.

О том, что носят в Саудовской Аравии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что носят мужчины

Ислам тесно переплетается со всеми аспектами политической и бытовой жизни Саудовской Аравии. Одежда связывает людей с религией, традициями и социальным статусомю Так, аравийские мужчины носят "тоб" - длинную рубашку из шерсти или хлопка, которая обеспечивает комфорт в жаркую погоду. Голову покрывают белым или красно-белым хлопковым полотном под названием "гутра" или "куфия". Его закрепляют черным обручем - "агал". Дополнением гардероба в холодные дни становятся плащи из верблюжьей шерсти.

Во время некоторых деловых встреч мужчины профессий политических направлений могут в соответствии с международным дресс-кодом носить официальный деловой костюм.

Мужская одежда в Саудовской Аравии (фото: GettyImages)

Что носят женщины

Традиционно женщины Саудовской Аравии должны придерживаться скромного стиля в одежде. Они носят наряды с народным орнаментом, однако на улицу сверху надевают длинный черный плащ "абаю" и головной убор "никаб", который полностью закрывает лицо, открытыми остаются только глаза. Интересно, что несколько лет назад в королевстве отменили ношение абаи как обязательное условие.

Женщины в Саудовской Аравии (фото: GettyImges)

Как известно, в последние годы правительство Саудовской Аравии разрешило иностранным женщинам не покрывать голову, однако скромного стиля в одежде нужно придерживаться. Кроме того, женщина может присутствовать на переговорах, но не на первом плане. На деловые встречи стоит выбирать костюм, обувь на низком каблуке и легкий шарф.

Что носит наследный принц Саудовской Аравии

Мухаммед ибн Салман, с которым Зеленский успел обсудить шаги к завершению войны во время встречи в Саудовской Аравии, одевается в соответствии с традициями его страны. Его образ не только отражает особенности культуры страны, но и подчеркивает статус и принадлежность к королевской семье. Так, его гардероб включает в себя:

белый или черный тоб;

красную или белую гутру с агалом;

бишт - роскошный накидной плащ, который часто украшен золотистым орнаментом.

Принц Саудовской Аравии (фото: GettyImages)

Могут ли иностранцы носить местную одежду?

Иностранцам категорически не рекомендуется носить традиционную арабскую одежду в исламской стране. Цвет, фасон и отделка наряда отражают принадлежность человека к культурной среде. Лучше придерживаться нормы и одеваться скромно, избегая открытых частей тела, кроме кистей рук и лица.

Отметим, в последние несколько лет в Саудовской Аравии провели реформирование прав женщин по инициативе кронпринца Мухаммеда бин Салмана. Так, было разрешено управлять автомобилем, путешествовать без разрешения опекуна-мужчины, регистрировать браки, разводы, рождение детей, работать в юридической сфере, правоохранительных органах и военных структурах, посещать культурные мероприятия и тому подобное. Также начали назначать женщин на дипломатические должности.

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