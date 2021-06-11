В многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина "теплица" (видео)
В Киеве произошел обвал на балконе. В девятиэтажном доме обрушилась достройка балкона на шестом этаже.
Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".
Так, событие произошло, 11 июня, на улице Вербицкого в Дарницком районе столицы. Достройка балкона обвалилась на 6-м этаже.
К счастью в тот момент никто мимо дома не проходил. Поэтому обошлось без травмированных.
Как рассказали соседи, в квартире на шестом этаже живет дедушка, и у него на балконе была достройка для рассады растений. И эта собственноручно достроенная клумба не выдержала и обвалилась.
Спасатели место происшествия огородили и демонтировали опасные конструкции.
Фото: обвал балкона на улице Вербицкого (magnolia-tv)
Ранее мы сообщали, что в центре Киева упала часть балкона под ноги прохожим.
Также в столице обрушилось сразу несколько балконов в доме по улице Половецкая, и в сети показали фото с места ЧП.