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В многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина "теплица" (видео)

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Киев, Пятница 11 июня 2021 15:55
В многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина "теплица" (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве обвалилась достройка балкона
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве произошел обвал на балконе. В девятиэтажном доме обрушилась достройка балкона на шестом этаже.

Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".

Так, событие произошло, 11 июня, на улице Вербицкого в Дарницком районе столицы. Достройка балкона обвалилась на 6-м этаже.

К счастью в тот момент никто мимо дома не проходил. Поэтому обошлось без травмированных.

Как рассказали соседи, в квартире на шестом этаже живет дедушка, и у него на балконе была достройка для рассады растений. И эта собственноручно достроенная клумба не выдержала и обвалилась.

Спасатели место происшествия огородили и демонтировали опасные конструкции.

В многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина &quot;теплица&quot; (видео)В многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина &quot;теплица&quot; (видео)В многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина &quot;теплица&quot; (видео)В многоэтажке Киева с шестого этажа обвалилась дедушкина &quot;теплица&quot; (видео)Фото: обвал балкона на улице Вербицкого (magnolia-tv)

Ранее мы сообщали, что в центре Киева упала часть балкона под ноги прохожим.

Также в столице обрушилось сразу несколько балконов в доме по улице Половецкая, и в сети показали фото с места ЧП.

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