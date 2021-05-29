В центре Киева рухнула часть балкона под ноги прохожим (видео)

В Киеве обрушилась часть балкона в жилом доме на улице Пушкинской, 9, около станции метро "Театральная" днем в самом центре столицы. Кусок конструкции и осколки упали на асфальт на тротуар всего за минуту до того, как по этому месту проходили люди.

Об этом 29 мая передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook .

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В старинном кирпичном здании 1911 года постройки также расположены различные кафе, рестораны и магазины. Балкой, от которого отвалилась часть, находится на верхнем, 5-м этаже.

Происшествие попало на видео, которое снял очевидец.

На карах видно, что мужчина с удивленным возгласом подходит поближе к аварийному балкону прямо к обломкам отпавшей конструкции - вероятно, желание запечатлеть их на камеру оказалось сильнее чувства самосохранения.

Видео: в Киеве на Пушкинской, 9, обрушилась часть балкона

В сети ситуация, когда в центре Киева средь бела дня начинается "балконопад", вызвала активные обсуждения - и среди комментариев можно встретить как гневные, так и саркастические.