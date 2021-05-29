В центре Киева рухнула часть балкона под ноги прохожим (видео)
В Киеве обрушилась часть балкона в жилом доме на улице Пушкинской, 9, около станции метро "Театральная" днем в самом центре столицы. Кусок конструкции и осколки упали на асфальт на тротуар всего за минуту до того, как по этому месту проходили люди.
Об этом 29 мая передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
В старинном кирпичном здании 1911 года постройки также расположены различные кафе, рестораны и магазины. Балкой, от которого отвалилась часть, находится на верхнем, 5-м этаже.
Происшествие попало на видео, которое снял очевидец.
На карах видно, что мужчина с удивленным возгласом подходит поближе к аварийному балкону прямо к обломкам отпавшей конструкции - вероятно, желание запечатлеть их на камеру оказалось сильнее чувства самосохранения.
Видео: в Киеве на Пушкинской, 9, обрушилась часть балкона
В сети ситуация, когда в центре Киева средь бела дня начинается "балконопад", вызвала активные обсуждения - и среди комментариев можно встретить как гневные, так и саркастические.
- Никогда такого не было и вот опять
- Реакция человека бесценна - подошел, посмотрел, стал на то место, куда может упасть еще кусок балкона, если не весь, постоял и дальше пошел...
- Как раз ко дню Киева! С праздником, столица
- В несчастного балкончика появились суицидальные наклонности!
- Капец. Почему оператор просто снимает, а не предупредил прохожих о реальной опасности?!
- Дом устал...
Ранее сообщалось, что в Киеве обвалилось сразу несколько балконов в доме по улице Половецкая, и в сети показали фото с места ЧП.
Напомним также, что перед этим в центре Киева на бульваре Леси Украинки 36-Б балкон обрушился на авто. Кусок бетонной конструкции упал с большой высоты, и к счастью никто не пострадал, кроме припаркованной под домом машины.