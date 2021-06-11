У багатоповерхівці Києва з шостого поверху обвалилася дідусева "теплиця" (відео)
У Києві стався обвал на балконі. В дев’ятиповерховому будинку обвалилася добудова балкона на шостому поверсі.
Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".
Так, подія сталася, 11 червня, на вулиці Вербицького в Дарницькому районі столиці. Добудова балкону обвалилася на 6-му поверсі.
На щастя у той момент ніхто повз будинку не проходи. Тому обійшлося без травмованих.
Як розповіли сусіди, у квартирі на шостому поверсі живе дідусь, і в нього на балконі була добудова для розсади рослин. І ця власноруч добудована клумба не витримала й обвалилася.
Рятувальники місце події обгородили та демонтували небезпечні конструкції.
Фото: обвал балкону на вулиці Вербицького (magnolia-tv)
Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва впала частина балкона під ноги перехожим.
Також у столиці обвалилося відразу кілька балконів у будинку по вулиці Половецька, і в мережі показали фото з місця НП.